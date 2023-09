Les religieux dénoncent des images de nudité dans un manuel scolaires aux Comores

Un manuel scolaire destiné aux élèves de CM1 aux Comores est devenu le sujet d’un débat fervent après que des religieux aient exprimé leur mécontentement concernant son contenu sur la reproduction humaine. Selon eux, le chapitre en question, en particulier les images illustratives, devrait être suspendu.

Depuis plusieurs années, ce manuel est utilisé sans controverse apparente. Cependant, la récente dénonciation a suscité une vague de réactions, notamment sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes semblent soutenir l’éducation sexuelle à cet âge. Ils argumentent que les enfants, approchant de la puberté, devraient avoir accès à des informations correctes et sécurisées, plutôt que de les découvrir de sources non fiables ou mal intentionnées.

Un internaute a critiqué l’hypocrisie des religieux, soulignant qu’ils ne dénoncent pas les cas d’abus sexuels mais s’opposent à une éducation sexuelle formelle. Un autre a mentionné que certains enfants commencent à expérimenter des changements corporels à cet âge et devraient être informés.

Cependant, le débat révèle une divergence d’opinions au sein de la société comorienne, connue pour sa tolérance en pratique, mais conservatrice dans le discours sur les questions de mœurs. L’opposition religieuse à l’éducation sexuelle dans les écoles met en lumière cette dichotomie, et pose la question de l’impact que ce débat pourrait avoir sur l’opinion publique et la politique éducative.

Le cas de ce manuel, autrefois inaperçu, mais maintenant sous les projecteurs, ouvre une discussion plus large sur l’équilibre entre tradition, religion et éducation moderne aux Comores. Les répercussions de ce débat sur l’éducation sexuelle et la liberté pédagogique restent à voir, mais il est clair que la question a touché une corde sensible dans la société comorienne.

ANTUF chaharane