Les États-Unis offrent des drones et 10 millions de dollars aux garde-Côtes Comoriens

Lors de la célébration de la fête de l’indépendance des États-Unis aux Comores, l’ambassadrice américaine Claire Pierangelo a présenté de nouveaux drones offerts aux Garde-côtes comoriens. Ces drones augmenteront considérablement les capacités de recherche et de sauvetage des garde-côtes, permettant de sauver des vies. Ils aideront également les Comores à lutter contre les activités illégales dans leurs eaux souveraines, notamment la pêche illégale, non réglementée et non déclarée.

C’est la deuxième fois que les États-Unis livrent des drones aux garde-côtes comoriens. L’ambassadrice s’est félicitée des bonnes relations entre les deux pays et a annoncé un soutien financier de 10 millions de dollars destiné notamment aux secteurs de l’énergie renouvelable et de la sécurité alimentaire.

Le nouveau Ministre des Affaires Étrangères, Mohamed Mbae, et le nouveau Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, ont participé à la cérémonie. Nour El Fath Azali est l’un des artisans de ce rapprochement avec les États-Unis. Selon Claire Pierangelo, cette entente cordiale est appelée à se renforcer à l’avenir :

« Nous sommes ravis de continuer à renforcer cette relation bilatérale. Le partenariat entre les États-Unis et les Comores se développe rapidement et je me réjouis des progrès qui seront accomplis dans les années à venir. »

ANTUF Chaharane