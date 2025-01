Les Comores : une destination touristique en devenir

Les Comores, archipel méconnu de l’océan Indien, recèlent un potentiel touristique inestimable. Surnommées les « îles de la lune », elles allient une beauté naturelle époustouflante à un patrimoine culturel riche et authentique. De leurs plages immaculées et lagons turquoise à leur faune marine variée et leurs paysages montagneux, les Comores offrent un cadre paradisiaque.

Mais au-delà de la nature, l’archipel se distingue aussi par son histoire. Héritier des sultanats, son patrimoine culturel et architectural unique attire l’attention des amateurs d’histoire. Pourtant, ce potentiel reste largement inexploité, comme le souligne Abdallah Nourdine, diplômé en tourisme et hôtellerie : « Nous avons les ressources nécessaires pour rivaliser avec des destinations comme les Seychelles ou Maurice, mais le développement du secteur reste à la traîne. »

Le gouvernement semble néanmoins vouloir changer la donne. Parmi les initiatives, la réhabilitation de l’hôtel Galawa Beach est un symbole fort. Cet établissement pourrait devenir une vitrine du tourisme de luxe aux Comores. À cela s’ajoutent des projets locaux axés sur l’écotourisme et le tourisme culturel, qui misent sur l’authenticité et la préservation de l’environnement.

Mohéli, la plus petite des îles, illustre parfaitement cette vision. Connue pour ses criques isolées et ses plages intactes, elle attire déjà les amoureux de la nature et les voyageurs en quête de calme. Son parc marin, reconnu pour sa biodiversité, est un modèle de tourisme durable.

Avec une stratégie claire et le soutien d’investisseurs, les Comores ont tout pour devenir une destination de choix.

