Les Comores un pays dépendant des importations, à la 13ème conférence ministérielle ordinaire de l’OMC à Abu Dhabi.

Alors que les Comores s’apprêtent à adhérer à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), cette décision suscite des interrogations quant à ses conséquences pour un pays qui exporte peu et importe la majorité de ses biens. Quels sont les désavantages potentiels d’une telle adhésion, et comment peuvent-ils affecter l’économie et les industries locales des Comores ?

À la tête d’une délégation importante comprenant trois ministres, des cadres administratifs et des acteurs du secteur privé, le président de la République des Comores, Azali Assoumani, a entamé une visite à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le dimanche 25 février. Cette visite revêt une importance particulière car Abu Dhabi accueille la 13ème conférence ministérielle ordinaire de l’OMC du 26 au 29 février 2024.

L’événement marque l’opportunité pour les pays membres de l’OMC d’intégrer officiellement les Comores dans l’organisation. La signature de l’accord d’adhésion, généralement effectuée par le chef de l’État du nouveau membre, symbolisera cette intégration.

Aux côtés du président Assoumani, les ministres de l’Agriculture, de l’Économie et des Postes et Télécommunications, ainsi que le conseiller spécial du chef de l’État, joueront un rôle crucial dans la formalisation de cet accord. Des représentants du secteur privé, y compris le président de l’Union des chambres de commerce, seront également présents à cette cérémonie historique.

Le processus d’adhésion des Comores à l’OMC, initié en 2007 et formalisé en 2013 avec le dépôt du mémorandum d’adhésion, a nécessité des réformes significatives, notamment dans l’élaboration des politiques commerciales et l’harmonisation de la réglementation nationale avec les normes de l’OMC. Cependant, malgré les avantages potentiels offerts par l’OMC aux pays en développement, il est crucial d’examiner de près les défis que cette adhésion pourrait poser, en particulier pour une économie qui dépend largement des importations et qui pourrait être confrontée à une concurrence accrue sur le marché intérieur.

ANTUF Chaharane