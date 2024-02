Les Comores sous les projecteurs, prêts à accueillir les jeux des Îles de l’Océan Indien 2027!

La détermination des Comores à accueillir les prochains Jeux des îles de l’Océan Indien (JIOI) en 2027 a été saluée par le Conseil International des Jeux (CIJ) lors de sa récente réunion à Moroni. Le président du CIJ, Philippe Hao Thyn Voon, s’est exprimé confiant quant à la capacité des Comores à organiser cet événement majeur, soulignant l’implication soutenue du gouvernement et du Comité National Olympique.

Cette confiance est partagée par le président sortant du CIJ, Antonio Gopal, qui a souligné l’engagement manifeste des Comores dans la préparation des JIOI 2027, notant notamment la mise en place rapide du Comité d’Organisation des Jeux (COJI).

Pour donner de la visibilité à cet événement et mobiliser la population, le COJI envisage des actions telles que la conception d’affiches publicitaires dans diverses régions du pays. Cette mobilisation de tous les acteurs est cruciale pour assurer le succès des JIOI 2027, comme l’a souligné Jean Claude Relaha, vice-président du CIJ.

L’avancée des infrastructures sportives depuis l’attribution du drapeau des jeux aux Comores en 1990 et 2015 témoigne de la détermination du pays à réussir cet événement. Le gouvernement a déjà mis en place le COJI et s’attelle à développer les infrastructures nécessaires pour accueillir les athlètes et les visiteurs en 2027.

Le CIJ prévoit de revenir aux Comores dans les mois à venir pour évaluer les progrès réalisés dans la préparation des sites sportifs et des hébergements.

Misbah Saïd