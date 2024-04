Les Comores franchissent un nouveau palier en se hissant à la 117e place du classement FIFA

Les Comores réalisent une avancée spectaculaire dans le classement FIFA. Ce 4 avril restera gravé dans l’histoire du football comorien alors que l’équipe nationale atteint un sommet historique à la 117e place, un bond significatif par rapport à leur précédent record de la 119e place établi en décembre 2023.

Cette ascension fulgurante témoigne de l’engagement et du dévouement des joueurs comoriens ainsi que de leurs entraîneurs et de leurs supporters. Malgré leurs ressources limitées, les Comores font preuve d’une détermination sans faille pour se hisser parmi l’élite du football mondial.

La progression des Comores dans le classement FIFA représente bien plus qu’une simple statistique. C’est le résultat d’un travail acharné, de sacrifices et d’une passion indéfectible pour le football. Cette réussite résonne au-delà des frontières des Comores, inspirant les petites nations du monde entier à croire en leurs rêves et à poursuivre leurs objectifs avec conviction.



