Les avocats de Sambi empêchés de le voir cet après-midi

Alerte info! C’est un véritable scandale ce qui se passe aux comores ces trois derniers jours.

Pour la deuxième fois en moins de 48h, les avocats de l’ancien président Mohamed Sambi ont été empêchés de le rencontrer cet après-midi, précisément à 13h.

Si hier un d’entre eux a pu aller le voir, le gouvernement et la justice ont décidé d’empêcher tous les conseillers de Sambi de voir leur client.

Pour rappel, les 4 avocats de Sambi ont décidé avec leur client de ne pas se présenter à l’audience de palais de justice de moroni après avoir constaté que les irrégularités relevées sur la procédure qui emprisonne Sambi depuis 4 ans sans jugement ont été automatiquement rejetées par le président de la cour de sûreté de l’Etat. Une cour dont l’illégalité n’est pas à démontrer

