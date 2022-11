Les 3 gouverneurs continuent les visites à La Réunion

Renouvèlement de la coopération entre le Département de La Réunion et les gouvernorats, les visites des Gouverneurs se poursuivent

À la mairie de Saint-Pierre où un accueil chaleureux leur a été réservé, les délégations ont d’abord effectué une visite guidée de l’Hôtel de Ville. Ici, le Maire a manifesté sa disponibilité de signer des jumelages avec des mairies de l’Union des Comores. Ensuite, un projet d’aménagement du territoire leur a été présenté suivi d’une visite sur terrain d’un quartier en construction.

Le programme de la journée a été riche, car les Gouverneurs et leurs délégations respectives ont visité la bibliothèque mobile de la ville de Saint-Pierre, le musée de sel du Département de La Réunion, l’une des régions du monde où l’eau de la mer est la plus salée. Et, c’est par la rencontre avec l’ONG « Paille en cœur » qui lutte contre les violences faites aux femmes que se clôtura le programme.

Le vendredi 4 novembre 2022 a été consacré à la visite de l’académie des Dalons destinée à l’insertion des jeunes désœuvrés.

Considérant que l’insertion des jeunes et la protection de l’environnement figurent parmi les priorités de son Excellence le Gouverneur Anissi Chamsidine, celui-ci a saisi cette opportunité pour laisser son empreinte en y plantant un arbre.

Gouvernorat d’Anjouan

Please follow and like us: