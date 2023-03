Idrisse Ahamed a été honoré de la médaille d’or « Valeur et Solidarité » de la Renaissance française, le 9 mars 2023. Cette distinction a été présentée par le Président international de la Renaissance française, le Professeur Denis FADDA, lors d’une soirée de gala organisée dans le salon Napoléon du Palais du Luxembourg. La cérémonie s’est déroulée en présence de Vincent DELAHAYE, vice-président du Sénat, de plusieurs sénateurs français, tels que Olivier CADIC, Sénateur des Français établis hors de France, de nombreux élus et ambassadeurs, notamment l’ambassadeur du Luxembourg en France et le représentant spécial du Président de la Commission de l’Union européenne. Idrisse Ahamed, un entrepreneur accompli, mérite cette distinction pour son engagement en faveur de la valeur et de la solidarité, des qualités essentielles pour le développement économique et social.

Les Comores ont des talents. Si on mettait en place une institution qui réunit les cerveaux les plus compétents des Comores qui sont à l’étranger, dans le but de contribuer au développement du pays, la nation serai plus rigoureuse, plus efficace dans sa marche vers le progrès. Nous sommes à l’ère de l’économie et de la géopolitique de la connaissance. Les états les plus performants sont ceux qui ont compris l’enjeu primordial des ressources humaines dans le progrès humain.