Lenteur des travaux routiers à Mitsudje-Foumbouni : Les usagers victimes de la poussière toxique

Depuis le mois d’avril 2022, l’entreprise China Geo-Engenering Corporation (CGC) est chargée de la réalisation des travaux de l’axe routier reliant Mitsudje à Foumbouni. Cependant, les usagers de cette route font face à une lenteur inégalée dans l’avancement des travaux, ce qui entraîne des conséquences néfastes pour leur santé. La poussière qui s’élève tout au long de la journée affecte particulièrement les asthmatiques et les bébés, selon le Dr Assoumani Hassani, médecin interniste.

Malgré les efforts apparents de l’entreprise pour accélérer le rythme des travaux ces derniers temps, la phase de terrassement semble perdurer, laissant les usagers payer un lourd tribut. Les personnes empruntant cette route font face à de nombreuses difficultés, notamment les bébés et les asthmatiques, qui sont exposés à la poussière tout au long de leur trajet. Les conséquences sanitaires qui en découlent ne sont pas à prendre à la légère.

Le Dr Assoumani Hassani, également connu sous le nom de Dr Nassuf, a souligné que cette poussière pouvait engendrer des problèmes de santé, en particulier respiratoires. « Alors que les travaux de réhabilitation de cette route sont au point mort, des problèmes sanitaires apparaissent du jour au lendemain. Si la poussière est toxique, elle peut entraîner des problèmes respiratoires. Ainsi, tout le monde est exposé au danger. Il est primordial de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les difficultés respiratoires », a déclaré le médecin interniste.

Le Dr Nassuf a indiqué que les personnes asthmatiques et les bébés étaient les plus vulnérables face à ce danger. « Les personnes souffrant de problèmes respiratoires sont davantage exposées aux effets néfastes de la poussière. Les asthmatiques ont du mal à respirer et en présence de cette poussière, les conséquences sur leur santé sont loin d’être négligeables. Quant aux bébés, même s’ils ne sont pas en contact direct avec la poussière, ils peuvent être en danger. Les parents doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils traversent cette route », a lancé l’appel le médecin.

Face à cette situation préoccupante, il est impératif que les autorités compétentes prennent des mesures adéquates pour accélérer les travaux de réhabilitation de cette route. Des mesures de prévention supplémentaires devraient également être mises en place afin de réduire l’exposition des usagers à la poussière toxique. La santé et le bien-être de la population doivent être la priorité absolue, et il est crucial de garantir des conditions de circulation sûres et saines sur cet axe routier vital reliant Mitsudje à Foumbouni.

Soibah Said