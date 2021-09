L’enseignant chercheur HASSANE MGOMDRI est décédé ce vendredi. Les étudiants de l’université des Comores sont en deuil.

Une terrible nouvelle pour sa famille, sa ville de Ntsudjuni, la communauté universitaire des Comores, l’entrepreneuriat comorien, ainsi que la classe politique, en particuliers son parti, le Parti Mouroua . Une immense perte, d’un grand homme, pour le pays tout entier.

Économiste, diplômé des universités de Paris Nanterre et Paris Sorbonne à la fin des années 90, MGOMDRI a décidé de rentrer aux Comores en l’an 2000 afin d’aller apporter sa pierre à l’édifice de son pays. Et il l’a vraiment fait, Masha Allah… Il a formé plusieurs générations qui sont aujourd’hui des indispensables de l’économie et la finance du pays et d’ailleurs.

Enseignant à l’université des Comores depuis sa réouverture en 2003 jusqu’à aujourd’hui, plusieurs fois chef du département d’Economie et pendant plusieurs années, MGOMDRI était un des enseignants qui forçaient le respect par sa capacité à transmettre les connaissances et surtout par son sérieux professionnel dans ses relations prof-étudiants.