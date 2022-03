L’empire s’installe ?

La Sonelec Temple d’Adoration du Chef ?

Un client refusé brutalement d’entrée à la Sonolec parce qu’il a critiqué le Directeur dans ses activités de journaliste.

Un citoyen s’est fait brutalement refouler des locaux de la Sonelec aujourd’hui. Il s’était rendu pour une affaire personnelle. Il s’est fait refouler parce que l’agent responsable de la sécurité l’a identifié comme journaliste. Il s’agit de Aubin Rachidi, journaliste connu, actuellement à Comores Comoresnews, un média en ligne.

Le responsable de la sécurité lui a sommé de quitter les lieux, “qu’es-tu venu faire ici?”

Alors que Aubin Rachidi essayait de comprendre le pourquoi de la situation, le responsable de la sécurité s’est énervé et l’a attrapé par le col de la chemise. L’altercation a fait sortir certains employés de leur Bureau. Des personnes présentes ont essayé de calmer la situation.

Quelqu’un a confié à Aubin que depuis quelque temps certains journalistes n’étaient pas les bienvenues à la Sonelec. Certains médias trop critiques sur la gestion actuelle de la Sonelec ont été supprimés de la

liste des médias à inviter lors des points de presse du Directeur Général.

Après le tribunal qui interdit l’accès aux femmes en pantalon, voilà la Sonelec qui veut interdir l’accès à ses locaux aux journalistes parcequ’ils osent critiquer le DG.

Le Régime Impérial s’installe. Chaque Directeur-Maréchal de société, chaque Président-Roi d’une institution étatique exigera des remerciements à son nom personnel avant que le client ne soit autorisé à payer la facture.

On attend la publication du Dialogue National sur ” M’en fous les lois, Après Dieu et l’Imam, seuls comptent mon Directeur-Maréchal et mon Président-Roi”.

Quand aux journalistes maigres et/ ou de petite taille, autant penser à la famille et aux enfants et s’inscrire à la CRC. Les journalistes balaises pourront toujours prétexter d’hypertension et d’essoufflement pour échapper aux reportages et enquêtes dans les entreprises et institutions, dont, se croyant dans un pays libre, ils ont critiqué le Directeur- Maréchal.

Un conseil : porter un col Mao, ça compliquera un peu la tâche aux agents protecteurs de la réputation de leurs chefs.

