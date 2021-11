Le village de Domoni est enfin électrifié pour la première fois

Domoni, est un village de près de 300 habitants situé dans la commune de Mombassa au Nord-ouest de Mohéli, soit à 15km seulement de Fomboni, la capitale. Il est l’une des rares localités de l’île à n’avoir jamais vu l’éclairage électrique. Jeudi dernier, le courant de la Sonelec est enfin arrivé à Domoni, faisant le bonheur de tous les villageois.

« Un rêve qui est devenu réalité » lâche dans l’euphorie un habitant de ce village historique de Mohéli habitué à utiliser des lampes à pétrole pour l’éclairage de leurs foyers. Ce jeudi l’électricité est arrivé jusqu’à la mosquée de vendredi. En attendant le démarrage de la centrale photovoltaïque de Ndrondroni sous financement de l’Union Européenne et qui est censé coupler son énergie avec celle de la centrale thermique jusqu’à Domoni, les techniciens de la Sonelec ont relié cette localité par des câbles de haute tension souterraines avec l’ancien réseau depuis Hoani. Lequel réseau couvre toute la zone jusqu’au village d’Itsamia dans la région Djando en passant par Fomboni où se trouve la centrale thermique.

Cependant, les procédures de branchement, selon les villageois, sont très compliquées et onéreuses. Un seul habitant jusqu’à vendredi dernier a pu bénéficier de cette électricité et c’est un agent de la Sonelec. En effet, les règles standards pour brancher l’électricité dans un foyer sont très couteuses. Il faut payer 10 000 FC de prestation, selon un technicien de cette société, plus 116 825 FC de droits accompagnés de 10 mètres de câble électrique.

« Si la distance séparant la maison du poteau électrique dépasse les 10m, c’est un surplus à payer et avec cette somme il est difficile d’avoir l’éclairage de la Sonelec d’ici peu », avance un villageois. Une situation qui pénalise plusieurs foyers qui souhaiteraient s’illuminer en électricité en cette période de crise financière.

Le premier coup de contact électrique a été donné vendredi 12 novembre dernier, en priant pour que cette électricité n’apporte que du bonheur dans ce village de l’ancien Ministre des affaires étrangères Mohamed Bakri et actuel procureur général.

Riwad / LGDC