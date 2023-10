Le torchon brûle entre Barwane et Me Mahamoud

Le secrétaire général du parti JUWA de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi, Ahmed El-Barwane, s’isole et risque d’être lâché par l’ancien candidat aux élections présidentielles de 2019, Me Ahamada Mahamoud. À deux mois de la campagne des échéances électorales de 2024, Ahmed El-Barwane continue de clamer haut et fort que le plus grand parti politique des îles des Comores, JUWA, ne participera pas aux élections présidentielles. Cependant, officieusement, il a dépêché des émissaires originaires de sa ville natale chez son voisin, Fakridine Mahamoud, ministre de l’intérieur, pour convaincre le gouvernement d’enlever son inéligibilité.

Minoritaire auprès des cadres du JUWA, cette position n’est pas partagée par le candidat soutenu par une partie du JUWA en 2019, qui se prépare déjà à sa candidature pour les élections primaires de ladite formation politique. Selon certains cadres, le JUWA doit présenter son candidat au plus tard fin octobre, puisque le dépôt des candidatures doit être effectué avant le 18 novembre 2023. Mais pour Ahmed Barwane, soit il se présente, soit le JUWA ne participera pas.



Soibah Said