Le Retour triomphal de Labaraka FM : Un nouveau souffle pour la liberté d’expression aux Comores

Après plusieurs années de silence imposé, la radio Labaraka FM, autrefois la station la plus écoutée des Comores, a repris ses émissions. Cet événement marque un tournant significatif pour la liberté d’expression aux Comores , où les voix dissidentes sont souvent étouffées.

Labaraka FM avait été fermée illégalement sous l’ordre de l’ancien ministre Mohamed Daoud Kiki. Le matériel de la station avait été confisqué par les forces de l’ordre, réduisant au silence une des rares plateformes médiatiques indépendantes du pays. Pendant des années, les Comoriens ont été privés de cette source essentielle d’information et de débat public.

Dans un pays où la radio nationale, ORTC, est perçue comme la voix du gouvernement et ne permet pas aux opposants de s’exprimer, la réouverture de Labaraka FM représente bien plus qu’une simple victoire médiatique. Elle symbolise la résilience et la détermination de ceux qui croient en une presse libre et diversifiée. Abdallah Agwa, directeur de Labaraka FM, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu cette cause, notamment l’ancien ministre de la Justice Fahmi Saïd Ibrahim, ainsi que d’autres figures politiques comme Maître Mahamoud et Maître Mzimba.

La renaissance de Labaraka FM n’aurait pas été possible sans les efforts acharnés de personnalités comme Oubeid Mchangama et Ali Mkouboi, fondateurs avec Abdallah Agwa de Fcbk FM. Leur engagement pour la liberté de la presse a été crucial pour la réouverture et pour relancer les émissions. Leur lutte souligne l’importance de la radio comme vecteur d’information et de débat, aux Comores où l’accès à des sources d’information indépendantes est souvent limité.

La radio reste un média de choix pour de nombreux Comoriens, surtout dans les régions rurales où l’accès à Internet et aux autres formes de médias est restreint. Labaraka FM, avec son retour, redonne la parole à la population, permettant une diversité d’opinions et une meilleure information. Dans un contexte où la majorité des médias comme Ortc, CMM, Chabakak,… sont contrôlés par le gouvernement, une station indépendante comme Labaraka FM joue un rôle crucial en offrant une plateforme pour les voix marginalisées et en assurant une certaine transparence et responsabilité.

Misbah Saïd