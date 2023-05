Le Président de l’Union Africaine soutient la Palestine, mais reste silencieux sur la crise de Mayotte : Réactions.

Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président en exercice de l’Union Africaine (UA) et de l’Union des Comores, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation en Palestine dans un communiqué du 14 mai 2023. Il a appelé à une désescalade de la violence qui a déjà fait des dizaines de morts depuis le début de l’année.

Il a également salué l’initiative de l’Egypte visant à proposer une trêve entre les belligérants et a appelé la communauté internationale à encourager le dialogue en faveur de la solution à deux États et le retour aux frontières de 1967.

Cependant, ce soutien à la Palestine a soulevé des interrogations sur le silence du Président Assouman en tant que président de l’UA, concernant la crise de Mayotte. Depuis le début de cette situation, de nombreux Comoriens ont été expulsés et délogés de Mayotte sous prétexte d’irrégularités. Bien que le droit international reconnaisse Mayotte comme faisant partie des Comores, le Président Assoumani n’a pas abordé ce problème, ni émis de communiqué à ce sujet.

En réponse à ce communiqué, nous avons interrogé John Baloz, probable candidat à la présidentielle de 2024. Baloz a souligné l’importance pour le président Assoumani de s’exprimer sur la situation dans son propre archipel avant de se prononcer sur des crises internationales. « Il faut d’abord que le président fasse un communiqué sur ce qui se passe dans son Archipel, » a déclaré Baloz.

Le contraste entre le soutien rapide du Président Assoumani à la Palestine et son silence sur la crise de Mayotte, qui affecte directement son pays et ses citoyens, met en lumière une apparente superficialité de son engagement. Cela soulève des questions sur l’orientation et les priorités de la Présidence de l’UA, notamment en ce qui concerne les défis auxquels le continent africain est confronté.

ANTUF chaharane