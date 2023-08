Le Président de la cour suprême des Comores rencontre l’ambassadeur chinois

Selon un article de Faissoil Fatihoudine dans Al-Watwan, le numéro un de la haute juridiction des Comores, Cheikh Salim Said Athoumane, a reçu l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Guo Zijhun, le mercredi 9 août 2023. Cette visite de courtoisie à Moroni intervient après celles des ambassadeurs de France et d’Arabie Saoudite.

Le diplomate chinois a exprimé son désir de rencontrer les responsables de la plus haute juridiction du pays pour renforcer les liens entre l’ambassade et les institutions nationales. Il s’agit de la première rencontre du genre, et une deuxième est prévue pour discuter en détail de l’appui de la Chine à la Cour suprême.

Le président Athoumane a souligné que ces visites exceptionnelles pourraient être liées aux prochaines élections. De son côté, Guo Zijhun a évoqué la rencontre comme un moyen de renforcer la connaissance mutuelle entre les deux systèmes juridiques et a discuté de la manière dont la Chine pourrait appuyer le bon déroulement des élections.

Cette rencontre symbolise une étape importante dans la collaboration juridique et diplomatique entre les Comores et la Chine.

Saïd Hassan Oumouri