Le président Azali s’envole cet après-midi au Niger

Les Comores traversent une crise économique et politique et pourtant le président Azali ne cesse de passer de pays en pays pour des sommets et des réunions qui ne rapportent à rien au peuple comorien.

En effet, le président de la République va quitter le pays cet après-midi destination le Niger où Azali Assoumani va prendre part au sommet de l’UA sur l’industrialisation en Afrique.

Il faut noter qu’au début du mois de novembre, il a pris part à Alger au sommet de la ligue des États Arabes le 1 et 2 novembre avant de s’envoler vers l’Égypte à la conférence des nations sur les changements climatiques COp 27.

N’est-il pas nécessaire au président de déléguer parfois ses ministres à ces réunions et sommets afin de diminuer un peu les charges de l’état?

Please follow and like us: