Le Président AZALI Assoumani a participé ce matin à la cérémonie d’inauguration de la route Sima – Moya

Le chantier de réhabilitation de cette importante infrastructure de la Nationale 23 qui relie Sima, Maraharé, Vassi, Vouani, Dar Salam, Pomoni et Moya, a été lancé en novembre 2018.

Au cours de cette cérémonie, le Chef de l’Etat a déclaré ce qui suit :

« Disposer d’infrastructures de base, viables, fonctionnelles et modernisées, est une condition essentielle du développement socioéconomique et de l’émergence de notre pays. Ces dernières années, nous avons lancé de vastes chantiers de constructions et de réhabilitations de nos infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, en vue de favoriser une meilleure fluidité de la circulation, un gain de temps de trajet, le renforcement de l’accessibilité de nos régions, de nos villes et de nos villages.

Ainsi, cette route qui relie Sima à Moya, vient s’ajouter à la liste des routes réalisées ou en cours, ici à Anjouan, Mohéli et Ngazidja. Toutes ces routes, visent aussi bien l’amélioration des conditions de vie de la population et une meilleure circulation des personnes et des biens pour le développement de notre pays.

Dans les prochains jours Inshallah, nous lancerons la route Mutsamudu – Sima de 28 KM, sans oublier la région de Nyumakélé. »

Beit Salam