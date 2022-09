Le personnel contractuel a rencontré le ministre des sport

Le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, S.E Monsieur Djaanfar Salim Allaoui a rencontré le personnel contractuel de son Ministère, qui exerce sous les ordres de la Direction de la Maison de l’Emploi, dans l’après-midi de ce vendredi 16 Septembre 2022.

Après 5 mois au sein de ce ministère, il était temps que le ministre rencontre ses agents, comme il l’a déjà fait dans les autres départements ministériels. Ceci entre dans le cadre des prises de contact habituelles. Le ministre tient à s’assurer que tout le monde se présente au travail et que chacun accomplit don devoir d’employé.

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance de convivialité et de respect mutuel.

Ministère

