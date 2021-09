Tribune libre. Il faut qu’on se parle avant que cela soit trop tard !

À la lumière des événements en cours, force est de constater que le ton se durcit de part et d’autre, cette situation, on ne cessera jamais assez de le répéter, est dangereuse .

Hier l’escalade était verbale, aujourd’hui elle semble prendre une tournure inquiétante, car au delà des antagonismes politiques, on aurait préféré dire divergences politiques, mais on en est pas là, loin de là.

Ceci est le résultat du museaulement de l’opposition censée animer une activité politique normale et qui est empêchée par des raisons diverses, inutile de nous etaler dessus .

Cette absence d’une expression démocratique libre, conduit inexorablement à l’apparition des divers groupes dont aucun n’a le contrôle, situation ayant comme conséquence , l’anarchie..



Ici nous serions tentés d’interpeller à nouveau le pouvoir pour qu’il rétablisse rapidement le désaccord afin de revenir à un fonctionnement normal de l’activité politique , à défaut le pays pourrait sombrer encore plus dans la violence , ce qui n’arrange ni l’un ni l’autre.

Et la population dans tout ça ?

Daoud Halifa