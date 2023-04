La nomination d’un nouveau Directeur Administratif et Financier (DAF) au ministère des finances a récemment créé la polémique. Djamaldine Djae Said, qui vient d’être nommé à ce poste, est un homme dont le passé sulfureux a rapidement refait surface.

Selon une source de l’agence Moneygram(Bonzami), Djamaldine Djae Said avait détourné de l’argent et avait finalement dû rembourser la somme détournée après plusieurs procédures judiciaires. Il a même été incarcéré pour cette affaire. Mais ce n’est pas tout, il est également soupçonné d’avoir été impliqué dans une équipe de blanchiment d’argent.

Pire encore, il aurait détourné des sommes d’argent destinées à des associations de Selea, et il est même accusé d’avoir pris de l’argent appartenant à une association créée par le parti CRC pour manipuler les jeunes.

Toutes ces accusations sont extrêmement graves et soulèvent des questions sur la légitimité de la nomination de Djamaldine Djae Said au poste de DAF du ministère des finances. Comment un homme qui a été impliqué dans de telles affaires de corruption peut-il être nommé à un poste aussi important ?

Il est clair que la nomination de Djamaldine Djae Said est un choix inapproprié et doit être dénoncée. Il est temps que les autorités prennent des mesures pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds dans les institutions publiques.

Il est essentiel que les responsables soient nommés sur la base de leur mérite et de leur intégrité, et non en fonction de leurs connexions politiques. La nomination de personnes ayant un passé entaché de corruption est inacceptable et doit être combattue avec détermination.

Soibah Said, journaliste CI