Le ministre des affaires étrangères a essayé d’acheter l’homme d’affaires

Dhourkamal ministre des affaires étrangers des Comores chez Bashar Kiwan l’homme d’affaires franco-libanais pourtant recherché par l’État comorien lors d’un rencontre chez Bashar Kiwan à Paris.

Selon Bashar sur Mayotte première, c’est ce jour là que le ministre des affaires étrangères des Comores Dhourkamal l’aurait demandé de se rendre au Comores pour témoigner contre Sambi en échange d’un levé de toute charge contre lui dans le dossier de la citoyenneté économique.

Une ministre des affaires qui déjeune tranquillement avec un homme recherché par son pays, n’est-ce pas troublant ?

John Baloz

