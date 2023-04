Le ministre de l’Agriculture visite les champs d’expérimentation de SANOI pour la production agricole durable

Le ministre Houmed Msaidié et les membres du projet BRECOMA ont visité samedi dernier la zone de Bandasamlini, au nord de Ngazidja, dans le cadre du programme régional SANOI. Ce programme a pour objectif de réduire la malnutrition et l’insécurité alimentaire dans la région de l’océan Indien, en particulier chez les enfants âgés de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Pour atteindre cet objectif, le projet soutient des initiatives de production agricole durable et de diversification alimentaire sensible à la nutrition.

Lors de sa visite, le ministre a pu constater les résultats du travail de l’INRAPE sur différentes variétés de maïs expérimentales. Les compétences en pratiques agroécologiques sont renforcées, une filière régionale de production de semences améliorées est relancée et les normes sanitaires et phytosanitaires sont harmonisées. Le réseau de laboratoires de contrôle de qualité et de surveillance dans les Etats de la COI est également en développement.

Le projet SANOI a une période de mise en œuvre prévue de 5 ans, de mars 2020 à mars 2025, avec un budget de 7 970 400 000 KMF, soit 16 200 000 €. Le financement est assuré par l’Union européenne et les Etats membres de la COI.

Le ministre a également visité le CRDE de Maouéni pour constater l’avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures et de construction de magasins de stockage et de bâtiments pour les volailles. Ces travaux, menés par l’entreprise Toping, avancent comme prévu. Le programme SANOI est un bel exemple de collaboration régionale pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables.

Soibah Said, journaliste comoresinfos