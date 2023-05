Le Ministère de l’Intérieur des Comores dénonce des tracts dangereux visant des ressortissants français

Le Ministère de l’Intérieur des Comores a publié un communiqué officiel condamnant la distribution de tracts appelant à la violence contre les ressortissants français, sous le nom de « Le Patriot ». Le ministère a dénoncé ces actes comme des menées ignobles, en prétextant des représailles à l’opération Wuambushu à Mayotte. Le contenu des tracts, jugé nauséabond et dangereux, a suscité une vive réaction de la part du gouvernement comorien qui souligne que la paix civile et l’hospitalité légendaire du peuple comorien sont une force et un atout pour le pays bien-aimé.

Dans le but de préserver la paix et la stabilité du pays ainsi que la sécurité de tous ses habitants, le Ministère de l’Intérieur a affirmé qu’il était pleinement mobilisé pour identifier les auteurs de ces tracts et leurs complices éventuels, et a averti que les actes vils et xénophobes de ces individus seront punis avec toute la rigueur de la loi.

Ce communiqué intervient dans un contexte de crispation entre les Comores et la France, suite à l’opération Wuambushu à Mayotte, qui a suscité des réactions violentes de la part de certains groupes de la société comorienne. Le gouvernement comorien a régulièrement appelé à la désescalade de la situation et à la recherche d’une solution pacifique pour résoudre ce conflit.

Ce communiqué rappelle ainsi l’attachement des Comores à l’unité, la solidarité et le développement, qui sont les valeurs fondamentales de l’Union des Comores.

ANTUF chaharane