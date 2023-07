Le Kenya supprime les visas pour les Comoriens et offre des bourses d’études en signe de solidarité panafricaine

Dans une démonstration de solidarité et de vision panafricaniste, le Chef d’État kényan a révélé une série de mesures destinées à renforcer les liens d’amitié entre le Kenya et les Comores. L’annonce, accueillie avec enthousiasme par les Comoriens présents, prévoit la suppression de l’exigence de visa pour les ressortissants comoriens désireux de se rendre au Kenya.

« Je m’engage à ce que le Kenya supprime l’exigence de visa pour toutes les personnes détenant des documents de voyage valides délivrés par l’Union des Comores, avant la fin de 2023 », a déclaré le Chef d’État kenyan, déclenchant une vague d’applaudissements nourris. Cette décision historique facilitera les déplacements des Comoriens vers le Kenya et contribuera à renforcer les échanges culturels, économiques et touristiques entre les deux nations.

En outre, dans un geste généreux envers les étudiants comoriens, le Chef d’État kenyan a annoncé l’attribution de centaines de bourses d’études. Cette initiative vise à encourager l’éducation et le développement des jeunes comoriens en leur offrant des opportunités d’apprentissage dans les institutions d’enseignement supérieur kényanes. Ces bourses représenteront une étape significative dans le renforcement des capacités académiques des étudiants comoriens et contribueront à façonner la prochaine génération de leaders.

En reconnaissance de ses services rendus à la Nation comorienne et de sa contribution à l’unité africaine, le Président kényan s’est vu décerner le titre honorifique de « Grand Croix » de l’Ordre du Croissant Vert Comorien par son homologue Azali Assoumani. Cette distinction souligne l’importance des efforts déployés par le Chef d’État kényan pour promouvoir la coopération régionale et continentale, et confirme la reconnaissance de son rôle dans l’ascension des Comores à la présidence de l’Union Africaine.

Il convient de rappeler que l’Union des Comores occupe actuellement la présidence de l’Union Africaine, une position stratégique qui reflète la confiance des pays membres envers les capacités du pays à mener cette organisation régionale. Cette présidence revêt une importance particulière étant donné que le Kenya, qui convoitait également ce poste, a fait le choix de se retirer, offrant ainsi aux Comores l’opportunité de guider l’Union Africaine dans les défis et opportunités qui se profilent à l’horizon.

