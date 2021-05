Le jeu du chat et de la souris entre les forces de l’ordre et l’opposition

L’opposition réunie autour du Front commun des forces vives contre la dictature avait prévu de tenir un rassemblement populaire le 26 mai en vue de, disent-ils « dresser le bilan de cinq années qui marquent selon eux la fin du régime d’Azali Assoumani.

Prévu d’abord dans la salle mythique de l’Al-Camar, la manifestation programmée à la place Karthala puis au stade Ajao s’est finalement tenue à Mkazi, dans les hauteurs de Moroni. Ici, le secrétaire exécutif du Front commun Ahmed Hassane El-Barwane, Youssouf Mmadi et d’autres opposants se sont réunis et ont dénoncé la « mauvaise gouvernance » du pouvoir en place. Les banderoles et autres moyens d’expressions lors de ce rassemblement ne ménagent pas le régime. L’avocat et candidat à la présidentielle de 2019 Ahamada Mahamoudou évoque « un échec de gouvernance ». Dans son intervention, il a dénoncé la réforme constitutionnelle qui est selon lui « illégale ».

« Nous ne pouvons pas cautionner le bafouement des textes. Il est inadmissible que la Cour constitutionnelle soit dissoute. Cela caractérise en long et en large l’illégalité de toutes les réformes entreprises par ce régime qui est lui aussi illégal », tance celui qui a quand-même été candidat à l’élection issue du changement constitutionnel de 2018. « Azali et sa bande ont pris ce pays, notre pays, en otage ».

Si la manifestation ne s’est pas tenue à Moroni comme prévue, c’est par ce que les forces de l’ordre ont dispersé toute tentative. Au quartier Magoudjou vers le petit stade d’Ajao, des coups de bombes lacrymogènes ont retenti. A la place Karthala, la Force comorienne de développement (FCD) avait encerclé la place depuis le matin. Les opposants dont le rassemblement a été interdit par la préfecture du centre ont finalement pu s’exprimer mais à Mkazi, ville dont est originaire Youssouf Mohamed Boina, un des leaders de l’opposition.

A.O Yazid / LGDC