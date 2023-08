Le fils de Bobocha est mort mais …

Une tragédie, Mouhamdi alias Waro, l’un des fils du célèbre détenu Inssa Mohamed, plus connu sous le nom de Bobocha, a brusquement rendu l’âme dans l’après-midi du samedi 19 août à Anjouan. Cette nouvelle bouleversante laisse la famille dans un dilemme poignant, tandis qu’ils envisagent comment annoncer la perte à leur père, dont la santé fragile suscite des préoccupations croissantes.

Le chagrin s’abat sur la famille Bobocha alors qu’elle fait face à cette douloureuse réalité. La question de savoir s’il faut ou non informer le patriarche de cette tragédie se pose avec urgence. L’état de santé précaire du sexagénaire, privé de soins médicaux adéquats, ajoute une dimension complexe à cette décision déchirante. « On hésite à l’informer, comme il est malade et ne bénéficie pas de soins médicaux. Nous ignorons l’impact que peut avoir cet événement malheureux sur lui s’il l’apprenait », exprime un de ses enfants, reflétant la dilemme émotionnelle qui entoure ce choix difficile.

Il convient de rappeler que Bobocha, déjà frappé par une peine de huit ans de prison ferme, avait été reconnu coupable d’accusations d’association de malfaiteurs et de complot par la cour de sûreté de l’État. Cette tragédie ajoute une couche de souffrance à sa situation déjà précaire, laissant beaucoup se demander si le détenu sera autorisé à assister aux funérailles de son propre fils.

Misbah Said