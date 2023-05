Le Figaro s’emmêle les pinceaux: Kiki confondu avec Fakridine, le vrai ministre de l’Intérieur actuel des Comores

Le célèbre journal français, Le Figaro, a récemment commis une erreur regrettable en utilisant la photo de l’ancien ministre de l’Intérieur des Comores, Mohamed Daoud, pour illustrer un article sur le ministre de l’Intérieur actuel. En réalité, c’est Fakridine Mradabi qui occupe actuellement cette fonction aux Comores.

Une telle confusion pourrait causer une grande confusion et semer le doute dans l’esprit des lecteurs. Les médias ont un rôle important à jouer dans la diffusion d’informations exactes et vérifiées, et cette erreur rappelle l’importance de la diligence journalistique.

Cette erreur aurait pu être évitée si une telle vérification avait été effectuée en contactant Comores infos ou d’autres médias comoriens.



Soibah Said, journaliste comoresinfos