Le dictateur directeur général des aéroports des Comores est pointé du doigt par son personnel

À quelques mois déjà depuis son arrivée à la direction générale des aéroports des Comores, Mamoune CHAKIR surnommé « Poutine » ne fait absolument pas du tout l’unanimité. Ceci est dû aux plusieurs décisions jugées arbitraires dont subissent les employés de l’ADC. Des agents l’accusent d’abus de pouvoir et de dictature.

En effet, depuis qu’il est là, c’est le désordre total. 18 agents licenciés et une cinquantaine toujours suspendues. Des agents qui reçoivent seulement 80 % de leurs salaires, pas de mutuelle de santé, des ordinateurs lâchés, les groupes électrogènes abîmés. Selon certains agents, le fameux directeur n’a aucune stratégie ni politique afin de redonner l’image de l’aéroport et offrir aussi des moyens adéquats aux employés de bien travailler. Mais tout serait dans le flou en quelques mois de son arrivée et à 11 mois du départ de l’ancien directeur Yasser Assoumani qui avait initié beaucoup de rénovation.

