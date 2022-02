Le Dialogue inter-comoriens démarre officiellement aujourd’hui

Le coup d’envoi des travaux du Dialogue inter-comoriens sera donné, comme prévu, ce lundi 28 février au Palais du peuple à Moroni. La cérémonie officielle sera lancée par le chef de l’Etat, Azali Assoumani.

Plus de 80 organisations, mouvements politiques et structures de la société civile ont été enregistrés au secrétariat de la Coordination nationale en charge du dialogue. Son coordinateur, Mohamed Toihir, a fait savoir, vendredi dernier, que “quatre autre thématiques” (en plus des cinq officiellement communiqués en octobre dernier) seront à l’ordre du jour.

Il a aussi indiqué que “d’autres thématiques faisaient encore l’objet d’une étude approfondie”, ajoutant que le Dialogue porterait sur “deux volets”. L’un sur “les questions politiques” et l’autre sur “les problématiques la Société civile”. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions.

Alwatwan