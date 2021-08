Le cabinet de Mzimba et Me Issa ont arnaqué plus de 3millions à une mère de famille

Gonflé par ses magouilles, Me Ibrahim Ali Mzimba est rattrapé par ses manigances. Originaire de Mitsudje dans le sud de Ngazidja, une dame d’une soixantaine d’années a témoigné chez nos confrères de fcbk fm avoir été arnaqué plus de trois millions de francs comoriens par Me Issa au nom de Me Ibrahim Ali Mzimba. Les faits reprochés au duo se sont déroulés au début des années 2000. Voulant un conseiller ( avocat) pour réclamer au près de l’ambassade de France aux Comores des documents justifiant ” une nationalité française “, la dame a confié son dossier au cabinet de Mzimba. Ce dernier le confie à son tour à son coéquipier, Me Issa. Selon la dame arnaquée, Issa a réclamé d’abord un frais de dossier de 200 milles francs comoriens, 1 million de franc comorien et plus d un million cinq milles après avoir fourni un faux document de nationalité française, avant de demander un chèvre pour Me Mzimba, qu’il a présenté comme son chef.

Selon toujours la victime, cet argent a été emprunté à l’Exim Bank. Affichée comme l’une des personnes très recherchées par les autorités françaises à cause de ce faux document délivré par le duo ( Mzimba et Issa ), le sexagénaire réclame aujourd’hui que Mzimba ” lave ” d’abord son honneur auprès de l’ambassade de France, ensuite la somme totale arnaquée par Me Issa: ” je veux que Me Mzimba écrit à l’ambassade pour leur dire que ce n’est moi qui ai fabriqué ce faux document mais plutôt son émissaire. Quant à Me Issa, il doit rembourser tout cet argent. Il ne m’a donné que 600 milles francs comoriens. Je suis endetté à cause d’eux. Je ne connaissais pas Issa. J’ai donné ” mon dossier ” à Mzimba dans son cabinet. C’est lui-même qui l’a donné à son émissaire, Issa “, témoigne cette dame.