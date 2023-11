L’Artisanat féminin brille à Moroni: Une célébration de talent et de créativité

La capitale,cMoroni, a récemment été le théâtre d’un événement remarquable qui a mis en lumière le talent et la créativité des femmes de l’archipel. Une expo-vente dédiée à l’artisanat féminin s’est tenue ce week-end, offrant une vitrine exceptionnelle pour les œuvres et produits fabriqués par les artisanes locales.

L’exposition, qui a rassemblé des femmes artisans de diverses régions des Comores, a servi de plateforme pour présenter une gamme étendue de produits artisanaux. De la broderie traditionnelle aux objets en vannerie, en passant par les bijoux faits à la main et les tissus colorés, chaque pièce reflétait la richesse culturelle et le savoir-faire ancestral des Comores.

Les visiteurs de l’exposition ont été émerveillés par la qualité et la diversité des articles exposés. Chaque stand racontait une histoire unique, témoignant de la persévérance et de l’ingéniosité de ces femmes qui, malgré les défis économiques et sociaux, continuent de perpétuer et de valoriser l’artisanat local.

Au-delà de la simple vente d’objets, cet événement a également servi de plateforme pour les discussions sur les défis auxquels sont confrontées les artisanes comoriennes. Les exposantes ont partagé leurs expériences et ont discuté des moyens de surmonter les obstacles à l’entrepreneuriat féminin, notamment en matière d’accès aux marchés et de financement.

L’expo-vente à Moroni a non seulement célébré l’artisanat féminin, mais a également mis en lumière l’importance de soutenir et de promouvoir les petites entreprises dirigées par des femmes aux Comores. Elle a démontré que l’artisanat, au-delà d’être un héritage culturel, est un secteur vital pour l’économie locale et l’émancipation des femmes.

Saïd Hassan Oumouri