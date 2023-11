Lancement d’un atelier pour le développement durable à Salimani

La commune de Salimani, située dans la région d’Itsandra aux Comores, est le théâtre d’un important projet de développement durable. Récemment, un atelier de priorisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) a été organisé par l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) en collaboration avec l’ONG Mayendeleyo Swawabu. Cet atelier s’inscrit dans une démarche proactive visant à intégrer les ODD dans la planification urbaine de Salimani, en mettant l’accent sur des objectifs spécifiques adaptés aux besoins et aux caractéristiques uniques de la ville.

L’initiative a pour but de créer un diagnostic territorial fondé sur les ODD, permettant ainsi de définir des stratégies de développement local qui soient en harmonie avec les enjeux globaux de durabilité. Cette approche participative vise à impliquer divers acteurs locaux, y compris les citoyens, dans le processus de planification et de prise de décision. L’objectif est de parvenir à une vision de développement qui soit à la fois inclusive, équilibrée et respectueuse de l’environnement.

Le projet est en phase avec la vision du chef de l’État comorien, qui ambitionne de promouvoir un développement qui soit durable, équitable et respectueux de l’environnement. L’atelier de Salimani pourrait ainsi servir de modèle pour d’autres initiatives similaires à travers l’archipel, en soulignant l’importance d’une approche intégrée et participative en matière de développement durable.

Cette initiative représente un pas significatif vers la réalisation des ambitions nationales et internationales en matière de développement durable, et illustre l’engagement des Comores à adopter des stratégies de développement qui soient à la fois innovantes et respectueuses des impératifs écologiques et sociaux.

Saïd Hassan Oumouri