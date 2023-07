L’ambassadeur de France déclare que les Comores sont condamnées à travailler avec la France.

Lors de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet, l’ambassadeur de France à Moroni, Sylvain Riquier, a souligné l’importance de la coopération entre la France et les Comores. Malgré les divergences de vue, notamment sur la question de Mayotte, l’ambassadeur a insisté sur le fait que les deux pays sont condamnés à travailler ensemble pour le développement économique des Comores. Il a évoqué divers domaines de collaboration, tels que le développement socio-économique, l’environnement, l’intégration régionale, le rayonnement des Comores dans le monde, le climat, l’appui à l’entreprenariat, l’État de droit et la bonne gouvernance. Il a également salué le leadership du président de la République des Comores et a exprimé le soutien de la France à l’ambition d’émergence du pays à l’horizon 2030.

Saïd Hassan Oumouri