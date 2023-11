La SONEDE va reprendre la gestion de l’eau de Nyumachouoi et Wallah II à Mohéli

Soundi Goulam, Directeur Général de la SONEDE, se trouve actuellement à Mohéli pour une mission de travail très importante.

il s’agit en effet d’un déplacement très prometteur pour la société et l’île de Mohéli. Ce déplacement a pour but de nationaliser les eaux de la commune de Nyumachouoi et Wallah II pour l’intérêt et la sécurité de ces deux eaux en faveur du peuple mohélien. Ainsi, le Directeur Général a signé un Mémorandum d’Entente entre la SONEDE et les deux communes à savoir Nyumachouoi et Wallah II. Ce protocole d’accord prévoit le transfert de la gestion communautaire de l’eau dans les deux zones à la SONEDE.

Les deux parties sont satisfaites des mesures prises dès le début du processus de négociation. Les dirigeants de la région ont exprimé leur satisfaction quant à l’engagement et à la détermination de la SONEDE.

Le Directeur Général Soundi Goulam se félicite du bon déroulement du processus de négociation jusqu’à présent, mais il est également confiant dans la volonté de coopération manifestée par la communauté de ces deux localités.

Sefrick Abdou