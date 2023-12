La route nationale Bahani-Mitsamiouli RN4 et RN3 bientôt réaménagé.

Le samedi dernier, le gouvernement comorien a été informé de la validation du conseil d’administration de la BAD, le projet d’aménagement et de bitumage de la route nationale Bahani-Mitsamiouli pour un montant de 20 millions USD

En effet, sous la houlette visionnaire du ministre des Finances Mze Abdou Mohamed Chanfiou, le projet de réhabilitation en enrobage les routes nationales RN4 et RN3 est devenu une réalité tangible car dans 15 jours, le gouvernement comorien va lancer l’appel d’offre international.

Avec un financement robuste de 20 millions d’USD, ce projet va révolutionner la mobilité et la qualité de vie dans ces régions. Il s’agit d’une initiative clé qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du Plan Comores Émergent à l’horizon 2030, piloté par le président Azali Assoumani.

Par ailleurs, la validation de ce projet est la concrétisation de la promesse du ministre des Finances faite lors de la signature d’un protocole d’accord le mois de Mai dernier avec la directrice régionale de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Est de la Banque Africaine de Développement (BAD).

En prélude de la validation de ce projet, un groupe d’experts de la BAD a visité les installations il y quelques jours pour mener des études environnementales et sociales liées à ce projet.

Le projet a un objectif notamment à améliorer le niveau de services de la chaîne logistique de transport sur l’axe routier entre Bahani passant par Mbeni vers Mitsamiouli ainsi que les conditions de vie des populations de la zone d’intervention du projet.

Il vise également l’autonomisation économique des femmes et des jeunes et un soutien institutionnel fort, reflétant la vision holistique de l’argentier du pays Mze Abdou Mohamed Chanfiou pour le développement socio-économique du pays et de sa région en particulier.

Sefrick Abdou