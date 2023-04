La mort de PETIT, baobab du Twarab comorien

La communauté du Twarab comorien est en deuil avec la nouvelle du décès de l’artiste comorien, connu sous le nom de PETIT, survenu ce jeudi 20 avril 2023. Cette triste nouvelle a été confirmée par sa famille et ses proches.

PETIT était un chanteur très apprécié dans la région de Chindini Badjini, où il a vu le jour. Il était considéré comme l’un des baobabs du Twarab, un genre de musique traditionnelle comorienne qui a connu son apogée dans les années 80. PETIT était membre de l’orchestre Super-Succès de Chindini (Ngazidja), avec lequel il a enregistré plusieurs succès.

Parmi les chansons les plus populaires de PETIT, on peut citer « NAÏMA », qui est devenue emblématique, ainsi que les chansons cultes « ÂZIZA », « ZARUBA » et « UWANO NAMI ». Ses chansons ont touché des milliers de fans à travers les Comores et au-delà.

Les détails concernant les funérailles de PETIT seront communiqués dans les prochains jours. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de la musique comorienne et dans les cœurs de ses fans. Les hommages pleuvent déjà sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans ont exprimé leur tristesse et leur gratitude pour les années de musique et d’émotions que PETIT leur a offertes.

Soibah Said