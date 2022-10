La mise en place de l’assurance maladie généralisée au cœur des échanges

Deux sujets importants ont fait l’objet du conseil des ministres hier mercredi 05 octobre à savoir la mise en place de l’assurance maladie généralisée (AMG) et le dialogue inter-comorien où une série des recommandations ont été faites et ont fait l’objet de projets de loi qui seront soumis à l’Assemblée Nationale.

Le conseil hebdomadaire des ministres s’est tenu hier mercredi 05 octobre au palais présidentiel de Beit-Salam sous la présidence du chef de l’Etat Azali Assoumani. Deux sujets essentiels ont fait l’ordre du jour, à savoir la mise en place de l’assurance maladie généralisée (AMG) et le dialogue national. Devant la presse, le porte-parole parole du gouvernement Houmed Msaidie a expliqué que la question de l’assurance maladie a fait l’objet de plusieurs études et discussions. Il reste donc sa mise en place. Selon lui, il s’agit d’un projet très important visant à faciliter l’accès aux soins à la population. « Ce projet vise l’amélioration de l’accès aux soins des comoriens en leur garantissant une couverture sanitaire maladie élargie, à coût réduit et surtout des soins accessibles et de qualité. Cela va permettre d’avoir les soins et de payer après les avoir reçu. Ce projet est très important pour chacun de nous tous », avance-t-il. Notons que ce projet va accompagner pour près de 9 millions d’euros, la prise en charge d’une partie de dépenses de santé au bénéfice d’environ 130.000 comoriens dont 60% des femmes affiliées à l’assurance maladie généralisée à l’horizon 2025.

Au sujet du dialogue inter-comorien tenu en février et mars 2022, plusieurs recommandations ont été faites et ont par la suite abouti à des projets de lois, notamment le code électoral révisé, le statut de l’opposition, l’élection présidentielle, une loi qui concerne les députés à l’assemblée et le statut des partis politiques. « Ce sont des résultats issus du dialogue. Nous nous sommes mis d’accord sur ces projets de lois, qui vont être déposés à l’Assemblée Nationale pour adoption », souligne-t-il, avant d’ajouter que « le chef de l’Etat a insisté que les partis politiques existants peuvent consulter ces projets pour s’imprégner de leur contenu ». Pour rappel, une grande partie des forces d’opposition avait décliné l’invitation à ce dialogue, estimant que les conditions préalables de sa participation n’étaient pas réunie, notamment la libération des détenus politiques dont l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et l’ancien gouverneur Salami Abdou.

Andjouza Abouheir / LGDC