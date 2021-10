La mascarade de l’expo de Dubai 2020,où sont passées les sommes débloquées ?

La mascarade de l’Expo de Dubai 2020

Expositions internationales les plus importantes de ces 10 dernières années, avec une attente de 25.000.000 visiteurs sur 6 mois ayant commencé en grandes pompes le 1er octobre 2021, sauf pour notre cher pays, les Comores.

Portée par une incompétente,…nom de la personne, incapable de s’exprimer dans une langue étrangère mais malgré cela, censée porter nos couleurs lors de cet événement international. Des containers, financés par les Emirats Arabes Unies pour leur transport, bloqués aux douanes à Dubaï par manque de suivi et non respect des normes de la part de la partie comorienne, le pavillon se retrouve désespérément vide avec quelques éléments apportés par les valises.



100.000.000 de kmf ont pourtant été versés pour organiser cette exposition, de nombreuses opportunités pourraient voir le jour mais avec ce manque de crédibilité et de professionnalisme de l’équipe du commissariat actuel, trop habitué au foire artisanale du CNAC !

Les Comores ont encore manqué l’occasion de promouvoir leurs compétences, leur savoir-faire et nombreuses richesses au plus de 25.000.000 de visiteurs et plusieurs centaines d’investisseurs, y compris ceux présents lors de la CPAD qui attendait les Comores au tournant.

De là des questions, notre gouvernement n’apprend-t-il pas de ses erreurs? Notre gouvernement continuera-t-il à travailler avec des dinosaures, à la recherche d’intérêt personnel, partisan de la politique de l’éternel mangement, et PIRE, inscrit dans le séparatisme puisque Anjouan et Mohéli sont complètement écartés malgré la longue préparation du secteur privé et des artisans de ces îles pour cette expo. Quand est-ce-que le gouvernement se décidera à voir vraiment la réalité du pays et la richesse en chacun de ses enfants ?

Les travaux exposés actuellement sont l’œuvre de la commission précédente, qu’a donc fait la nouvelle commission en place ?



Comment présenter les Comores pendant 6 long mois d’exposition sans la présence des artisans, sans la présence des artistes en résidence, sans la présence des créateurs de mode malgré leur grand nombre, sans représentants de l’Office du Tourisme, sans représentants de l’UCCIA ?

Les seuls présents : ANPI et la Direction de l’Artisanat.

Les seuls produits présents sur place : Kumbaraa, Comores Moringa et Vaniacom. Hourra, ils sont portés par des femmes mais, ces trois marques à elles seules, représentent-elles vraiment la créativité comorienne ?

Des véhicules du PNUD pour recevoir la commission lors des missions insulaires.

Chère Mme Ramatou et chers membres du gouvernement, quand allez-vous prendre cette exposition au sérieux ?