La Mairie de mitsamiouli vient de recruter en partenariat avec une société de sécurité des agents de la Commune pour la sécurisation des travaux.

Ils vont travailler dans le site de Galawa ainsi que le site de la société innovent pour le parc solaire.

Nous remercions le SG Ali Mfoungoulie de son implication.

La mairie

