La jeunesse de Mbeni réagit pour la première fois depuis les événements du 12 Octobre.

Communiqué de presse

Si nous nous nous sommes réunis ici, aujourd’hui, dans cette place historique et mythique de « Mga midji », c’est pour avant tout, perpétuer les étincelles qui ont façonné l’histoire glorieuse de notre ville et renouer à la tradition de cette place qui consistait à réunir les deux parties de la ville à chaque qu’un discorde social et politique s’imposait.

Avant d’entamer le vif du sujet de cette réunion, nous voulons, au nom de la jeunesse de Mbeni , témoigner et remercier les efforts considérables et acharnés de notre personnel médical de l’hôpital de Mbeni, qui sans cesse courageux et loyale s’est donné corps et âme, avec leurs modestes moyens disposant, de redonner une lueur d’espérance et de vie sur les visages de nos héros, blessés.



Nous tenons également exprimer notre sincère reconnaissance à notre diaspora qui a tenu une mobilisation sans faille pour accompagner financièrement les nécessiteux ayant été entrainés dans une situation critique nécessitant une évacuation à l’extérieur pour des soins sanitaires.

Nous voulons pareillement remercier tous les villages et les villes qui ont été touchés et qui se sont sentis concernés par cette drame, de s’être déplacés pour venir avoir de nos nouvelles. C’est une affinité loyale et remarquable que nous en avons pris en considération.

Et pour revenir à notre sujet principal et préoccupant qui est la paix, nous tenons à insister pour vous dire qu’il n’y a pas plus d’effroi, d’horreur, et un bouleversement émotionnel qu’une personne qui vit, sentant sa vie menacée, qu’une personne qui vit dans l’incertitude, dans la peur, dans la crainte, dans l’hésitation, dans les hallucinations, et dans l’insécurité. Ici, nous voulons parler de nos frères qui ont quitté leur domicile, leur famille et notre ville pour espérer une vie meilleure ailleurs, une vie stable dans la paix et la sérénité. Nous pensons à eux. Nous partageons leur peine.

Et pour clôturer cette réunion, c’est pour vous dire que ce qui nous réunit ici aujourd’hui, c’est la recherche d’une solution pour que la paix s’installe définitivement dans notre ville et pour cela, nous invitons toutes les couches sociales de notre ville à y prendre part dans une réunion, pour qu’ensemble, nous puissions sauver nos jeunes et garder la stabilité dans notre ville.