La jeunesse comorienne réclame la mise en place du CNJC

À l’occasion de la journée internationale de la jeunesse, une centaine de jeunes à Moroni ont manifesté le 12 août pour demander la mise en place d’un conseil national de la jeunesse (CNJC). Cette revendication intervient dans un contexte où la jeunesse représente 65% de la population comorienne. Malgré une décision favorable du conseil des ministres en mars, le CNJC n’a toujours pas vu le jour. Les jeunes dénoncent un manque de volonté politique et se battent depuis dix ans pour sa mise en place. Ils estiment que l’absence de ce conseil les prive des opportunités offertes par l’Union Africaine et contribue aux défis qu’ils rencontrent, tels que le chômage élevé et le manque d’infrastructures éducatives. Ils appellent le chef de l’État à accélérer le processus de mise en place du CNJC.

ANTUF Chaharane