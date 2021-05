La Fondation Soprano a remis une ambulance pour le secours et les soins d’urgence au Centre de Santé de Ntsaweni.



La Fondation Soprano mene des actions d’aide aux Comores depuis quelques années dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Plusieurs villes et villages ont bénéficié de ces aides comme Mbeni, Mkazi et aujourd’hui Ntsaweni .

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde