La flambée des prix et le projet «chaîne de valeurs» au cœur des échanges

Le chef de l’Etat Azali Assoumani a présidé hier mercredi 18 août, le Conseil des ministres à Beit-Salam. A l’ordre du jour le projet de «chaîne de valeurs», financé par la Banque mondiale, le rapport mondial sur la traite des personnes, la 76e session de l’Assemblée Générale de l’Onu, l’Oms avec la réunion du comité régional de l’Afrique du 21 au 26 août, la rareté et la cherté des produits de consommation ainsi que les prochains examens nationaux.

Dans son traditionnel point de presse, le porte-parole du gouvernement Houmed M’saidie a rappelé le projet «Chaîne de valeurs», financé par la Banque mondiale en hauteur de 2,5 milliards de francs comoriens visant à créer «cinq mille emplois jeunes». Le porte-parole du gouvernement fait savoir que sur plus de 400 projets soumis dans cette première phase, seulement 132 ont obtenu «un avis favorable».

Des projets basés essentiellement dans l’agriculture et l’élevage et qui sont destinés, d’après lui, aux jeunes appelés à se constituer en associations ou en coopératives.

A l’en croire, 40% du budget prévu pour le projet dans son ensemble financera les 132 projets retenus par le comité de sélection. «Le président de la République procèdera très prochainement à la remise officielle des attestations aux 132 bénéficiaires avec la première tranche du fonds». Le président a demandé à ce que le 60% du fonds restant soit dans le plus vite que possible programmé dans d’autres projets toujours au profit des jeunes».

Au chapitre de la diplomatie, le rapport mondial sur la traite des êtres humains a été abordé au cours du Conseil. «Bien que le pays ne figure pas sur la liste destpays pratiquant la Traite des personnes, le président a sollicité à ce qu’il y ait des enquêtes approfondies pour évaluer le phénomène et identifier de possibles cas», a souligné Houmed M’saidie.

Autre point abordé dans le volet question diplomatique : la 76e session de l’Assemblée Générale de l’Onu au mois de septembre à New York. D’après le porte-parole du gouvernement, le président de la République s’adressera à l’Assemblée Générale probablement le 23 septembre.Il a également évoqué la réunion du Comité régional de l’Oms au niveau du continent prévue du 21 au 26 août prochain. «La question de la Covid-19 fera certainement partie des points qui seront débattus au cours de la réunion et que le président a demandé à ce qu’il ne faille pas pas oublier d’autres questions liées à d’autres pandémies comme l’Ebola et autres».

Sur la question de la rareté et de la cherté des denrées de base, le ministre Houmed M’saidie indique que le président de la République avait interpellé le ministère de l’Economie et lui a demandé d’intensifier les échanges avec les opérateurs économiques pour poser les problèmes à tous les niveaux. «Nous savons pertinemment que l’Etat ne fait pas du commerce. Mais que les activités sont aux mains de particuliers.

Nous savons également que beaucoup de Comoriens déplorent la montée vertigineuse des prix surtout à Ngazidja. Il faut noter que le gouvernement à travers le ministère de l’Economie devait publier une note de rappel sur les prix homologués. Si aujourd’hui le citoyen que vous êtes, vous acceptez d’acheter à 125 fc un produit dont le prix est fixé à 100fc et que vous ne le dénoncez pas. Que doit faire alors le gouvernement», a-t-il regretté, ajoutant que «l’Etat ne peut pas poster un policier devant chaque commerce».

