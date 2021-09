La femme de Chamoun bientôt aux Comores pour son mari

La femme du militant pacifiste du mouvement Mabedja sera bientôt aux Comores avec son enfant de 14 mois. Delphine Soudjay se prépare à être au plus près de son mari Chamoun Soudjay.

En France dans la ville de Mâcon, il y a eu une manifestation pour demander la libération de Chamoun Soudjay.

Agé de 34 ans il est résident en France et a passé plusieurs années à Mâcon où il a collaboré avec plusieurs artistes et groupes locaux. Un collectif de soutien est en train d’être organisé à Mâcon pour continuer les manifestations jusqu’à sa libération.

Chamoun Soudjay et Farahane risquent 20 ans de prison pour terrorisme. Et pourtant ils ont été arrêtés au marché, sans arme, ni bombe et ils ont annoncé plusieurs mois en avance qu’ils allaient venir au pays pour manifester pacifiquement.