La crise de l’eau aux Comores : Un frein dans la bataille contre le Choléra

Dans un effort concerté pour contrer la propagation du choléra aux Comores, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, a tenu une réunion technique à Hombo le 29 mars 2024. La rencontre, dirigée par la ministre de la Santé, Loub Yacouti Zaidou, a vu la participation active de l’Unicef, mettant en lumière la gravité de la situation actuelle avec un total de 52 cas actifs répartis sur les îles, signalant une urgence sanitaire notable.

La ministre Yacouti Zaidou a loué l’effort des partenaires, notamment l’Unicef, pour leur soutien indéfectible dans ces moments critiques. Grâce à leur contribution, des kits de prise en charge ont été fournis aux structures sanitaires, bénéficiant potentiellement à 200 patients. Ces kits, essentiels dans la lutte contre le choléra, comprennent des articles vitaux tels que des seaux, des savons, des sérums de réhydratation orale, et des comprimés de chlore, a expliqué Dr Mariame Sylla, représentante de l’Unicef.

Malgré ces mesures, la lutte contre le choléra est entravée par un défi majeur : le manque d’accès à l’eau potable. Ce problème est exacerbé dans l’île de Ndzuani, où seuls deux districts sanitaires demeurent non affectés. La recommandation de chloration de l’eau et d’installation de dispositifs de lavage des mains se heurte à cette réalité préoccupante, rendant la mise en œuvre des mesures préventives difficile.

Le maire de Mutsamudu, Zarouki Bouchrane, a exprimé ses inquiétudes face à cette crise. Il a souligné les difficultés spécifiques rencontrées dans la zone la plus touchée, où la fourniture d’eau a été interrompue par la Sonede, aggravant ainsi les conditions de vie déjà précaires. En plus de la crise de l’eau, la gestion des déchets et de l’assainissement représente un autre défi crucial à surmonter.

Avec 574 cas enregistrés à ce jour, dont 506 guérisons et 16 décès, la situation aux Comores reste préoccupante. Les autorités, avec le soutien de partenaires internationaux, continuent de travailler assidûment pour endiguer cette épidémie. Cependant, sans un accès amélioré à l’eau potable, les efforts de lutte contre le choléra risquent de se voir sérieusement compromis, soulignant la nécessité d’une action immédiate pour adresser cette pénurie critique.

Said Hassan Oumouri