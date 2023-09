La Cour Suprême écarte le droit de vote de la diaspora comorienne et rejette la requête de Maliza.

Me Maliza Said Soilih, avocate au barreau de Moroni et candidate pour l’élection du gouvernorat de l’île de Ngazidja en 2024, a fait part aujourd’hui de sa profonde déception suite à la décision de la Cour Suprême des Comores de rejeter sa requête concernant le droit de vote de la diaspora.

Dans sa déclaration, Me Soilih dénonce une « irrecevabilité pour défaut de Qualité » utilisée comme prétexte pour refuser la demande. Elle critique fermement la Cour suprême, l’accusant d’éviter ses responsabilités en rejetant fréquemment les demandes pour des raisons d’incompétence ou d’irrecevabilité.

L’avocate exprime son inquiétude quant à l’érosion de la confiance des citoyens envers le système judiciaire comorien et accuse indirectement les dirigeants du pays de ne pas prendre leurs responsabilités face à l’application des droits fondamentaux des citoyens.

Faisant preuve d’une détermination sans faille, Me Soilih avertit qu’elle pourrait se tourner vers des juridictions supranationales si la justice comorienne ne respecte pas la loi. Elle termine sa déclaration en rappelant que l’histoire se souviendra de ceux qui ont bafoué les droits des citoyens et réitère sa résolution inébranlable de lutter pour le respect de la loi.

Avec cette déclaration, Me Maliza Said Soilih s’affirme non seulement comme une avocate déterminée à défendre les droits des citoyens comoriens, mais également comme une candidate au gouvernorat de Ngazidja prête à dénoncer toute injustice.

ANTUF Chaharane