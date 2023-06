La coalition G10 se désintègre en pleine élection présidentielle.

La coalition politique G10 aux Comores est en train de se désintégrer en pleine course à la présidentielle. Les partis politiques, souvent sans idéologie fixe et visant principalement le pouvoir, ont du mal à maintenir des alliances solides. Le G10, qui ne compte plus que sept partis après le départ de trois membres il y a un an, est actuellement en désaccord sur la question de la tenue des élections de 2024. Trois partis, Soma, APSI et Komor Ya Lewo na Meso, contestent la ligne politique des quatre autres, qui souhaitent reporter les élections jusqu’à la fin de l’opération Wuambushu à Mayotte. Cette position est jugée irréaliste par les trois partis contestataires, qui estiment que le problème de Wuambushu, qui dure depuis 47 ans, ne sera pas résolu par le boycott des élections. Cette implosion du G10 souligne la fragilité des oppositions et pourrait ouvrir la voie à une probable réélection du chef de l’État.

ANTUF chaharane