Kiki a rendu la clé du ministère de l’intérieur sans bavure

Cérémonie de passation technique de pouvoir au ministère de l’intérieur, de l’information, de la décentralisation et de l’administration territoriale entre le ministre entrant Mahamoud Fakridine et le ministre sortant Mohamed Daoud, en présence du Directeur Général de la Sécurité Abdelkader Mohamed, le Secrétaire Général du dit Ministere Moumine et bien d’autres responsables de l’intérieur ainsi que les proches du tout nouveau patron.



L’entretien entre les deux personnalités s’est passé dans les meilleurs des façons. Désormais Mahamoud Fakridine est le nouveau patron du ministère de l’intérieur.

CMM